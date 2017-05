Mulher morta durante perseguição no Jardim Balneário Meia Ponte é velada em Guapó

O corpo de Keila Morais Delfino, de 39 anos, está sendo velado no Cemitério de Guapó, na região metropolitana da capital. A mulher foi vítima de um acidente de trânsito durante perseguição a bandidos, em Goiânia. Um dos bandidos também morreu no local.

O acidente ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (15), depois de um assalto a uma oficina mecânica no Setor Balneário Meia Ponte. Os dois suspeitos do assalto se envolveram no acidente que vitimou a mulher.

Segundo a Polícia Civil, eles fugiam do dono da oficina, que teve o celular e a carteira levados pela dupla. Uma pessoa também foi agredida no local do assalto. Ainda não há informações sobre o horário do sepultamento da mulher.