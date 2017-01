Mulher morre em acidente com carreta na BR-364

Uma mulher de 46 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (19), quando a carreta que seu marido, de 51 anos, dirigia, tombou no km 308 da BR-364, perto de Mineiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava transportando grãos de Sinop (MT) para Pernambuco quando o motorista perdeu o controle da direção em uma reta e tombou o veículo sobre a pista. Aos policiais, o condutor afirmou que tentou evitar uma colisão frontal com outro veículo, fez uma manobra brusca para a direita, acabou perdendo o controle da direção e o caminhão tombou.

O casal ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou utilizar o desencarcerador para socorrer as vítimas. O homem foi conduzido ao hospital municipal com ferimentos, e foi submetido ao teste do etilômetro, mas não estava alcoolizado. Já a mulher não resistiu e morreu no local.

Segundo a PRF, o caminhão, que tem dimensões excedentes, não poderia trafegar no horário do ocorrido. Para esses veículos é permitido transitar nas rodovias federais somente durante o dia. A pista ficou interditada por cerca de três horas, ocasionando um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros em cada sentido.