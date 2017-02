Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente em São Luís do Norte

Uma mulher de 51 anos morreu e quatro pessoas ficaram gravemente feridas na manhã desta terça-feira(14), após uma colisão frontal na BR-153, em São Luís do Norte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete S10 com cinco ocupantes, que seguia de Palmas (TO) para São Paulo (SP), tentou ultrapassar uma carreta em local proibido quando bateu na roda traseira do autocarga e posteriormente colidiu frontalmente com o Fiat Uno que seguia na pista contrária.

Uma passageira da S10 morreu, os outros três passageiros ficaram gravemente feridos e o motorista ficou ileso. No Fiat Uno, o condutor de 60 anos ficou gravemente ferido. As pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal local.