Mulher morre depois de batida entre carro e caminhão, na GO-417

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre um caminhão e um carro, na noite desta sexta-feira (28), na GO-417, entre Auriândia e Cachoeira de Goiás, na região Oeste do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do veículo foi desencarcerado com vida e transportado para o Hospital Regional da São Luís de Montes Belos. O motorista do caminhão também foi socorrido com vida e encaminhado por outras pessoas ao Hospital.