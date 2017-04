Mulher morre com tiro na cabeça ao tentar defender o marido durante assalto

A promotora de vendas Carla Sampaio Braga, de 43 anos, morreu com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto no domingo (23), na Rua Walt Disney, no bairro Cidade Náutica, em São Vicente (SP). Para defender o marido, ela lutou com um dos bandidos, mas foi atingida pelo tiro. Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Carla e o marido, supervisor em uma siderúrgica, estavam deitados no quarto, em frente à piscina do sobrado, quando ouviram um barulho. O homem levantou e encontrou o bandido encapuzado perto da porta do quarto. Eles entraram em luta corporal e, para defender o marido, Carla também entrou na luta, mas um segundo criminoso se aproximou e disparou contra a cabeça dela.

Em outro quarto da casa, o filho do casal, de 18 anos, estava dormindo quando foi surpreendido por mais três bandidos encapuzados. Um deles colocou a mão na boca do rapaz, anunciou o assalto e falou para ele não gritar. Logo depois, com o disparo do tiro, o trio fugiu e a quadrilha foi embora sem levar nada da residência.

Quando a PM chegou, Carla já estava morta. Ninguém foi preso.