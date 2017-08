Mulher morre após ser arremessada para fora de carro em acidente na BR-070

Duas mulheres morreram após uma colisão frontal entre dois carros de passeio no km 178, na BR-070, entre as cidades de Itaberaí e Itaguari, região Central do Estado.

As vítimas, que viajavam em veículos diferentes, morreram na hora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma delas teve o corpo arremessado para fora do veículo.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos outras três pessoas, entre elas uma criança, foram socorridas e levadas ao Hospital Regional de Itaberaí.

O trecho está parcialmente bloqueado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realização da perícia e remoção dos corpos.