Mulher morre após perder controle de carro e cair no Lago Paranoá, no DF

Uma mulher de 42 anos morreu após perder o controle do carro e cair no Lago Paranoá, em Brasília, no fim da noite desta quarta-feira (25). Marta Cristina Almeida Ximenes adentrou aproximadamente dez metros na água, em uma profundidade de três metros.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local após ser acionado, retirou a mulher imediatamente do veículo e a conduziu até a margem para o processo de reanimação. Porém, após uma hora de tentativa, a vítima não resistiu e morreu no local.

Os bombeiros utilizaram, durante a ocorrência, sete veículos terrestres, uma moto aquática, um helicóptero e 30 militares. As causas do acidente serão identificadas pela perícia da Polícia Civil. Mas, o procedimento só poderá ser realizado após a retirada do veículo, que deve ocorrer ao longo desta quinta-feira (26).