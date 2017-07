Mulher incendeia caminhão do marido para se vingar de agressões

A motorista de ônibus Elandir Francisca Lopes decidiu agir por conta própria contra as agressões que afirma sofrer do marido. Para se vingar da constante violência, incendiou o caminhão que pertence ao esposo, na noite da sexta-feira, 28.

O casal mora em Cubatão, no litoral sul de SP. Mesmo com boletim de ocorrência registrado na delegacia, Elandir informou à polícia que os episódios de agressão se repetiam. Ela colocou um colchão na caçamba do veículo estacionado na Rua Júlio Amaro Ribeiro, no bairro Vila Natal, encharcou com álcool e ateou fogo.

As chamas se intensificaram rapidamente e o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos do casal. Três equipes atenderam a chamada e conseguiram controlar as labaredas, que poderiam atingir outro caminhão carregado com cilindros de gás.

Segundo bombeiros que compareceram ao local, havia risco iminente de explosão e, como se trata de uma região residencial, o impacto poderia ferir muitas pessoas, mas as equipes conseguiram retirar e resfriar os cilindros. Ninguém ficou ferido.

O caso foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Cubatão. Não há informações sobre o registro da ocorrência ou sobre o paradeiro do casal.