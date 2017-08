Mulher furta TV de loja escondendo aparelho embaixo da saia

Uma mulher furtou uma loja ao esconder uma TV de 24 polegadas embaixo da saia. O caso ocorreu na última sexta-feira (4) na cidade de Presidente Tancredo Neves, na Bahia. Câmeras de segurança flagraram a ação da mulher, que saiu andando normalmente da loja e está sendo procurada pela polícia.

De acordo com o G1, o dono da loja informou que a mulher não agiu sozinha. Outra suspeita distraiu o vendedor perguntando sobre um ventilador enquanto o furto ocorria. Após o crime, as duas foram embora do estabelecimento em um carro.

Segundo a polícia, que vai analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar as suspeitas, a mulher pode ter usado uma espécie de "saiote duplo" como compartimento para levar a TV furtada.