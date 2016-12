Mulher filma salto de bungee jump que matou marido

A mulher do serralheiro Fábio Ezequiel Morais, de 35 anos, filmou o terceiro salto da vítima em Mairinque, no domingo (18). Após pular, ele bateu no solo e depois no colchão. Nas imagens é possível perceber o desespero dos familiares após o pulo.

Fábio chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O irmão de Fábio, David Fabiano Moraes, contou em entrevista a TV TEM que este era o terceiro solto da vítima todos pela empresa M.F. Locações de Equipamentos.

David contou também que percebeu que os equipamentos utilizados não eram adequados para a atividade. "Reparei que na bitola que segura o gancho que faz o içamento, pelas normas brasileiras técnicas, deveria ter três grampos de segurança para prender o cabo, naquele item só tinha um. Além disso, a cadeirinha usada era para rapel, não para saltos".

O irmão de Fábio, que já atuou como técnico de segurança do trabalho em altura e instrutor de rapel tentou alertar, sem sucesso, a vítima.

O dono da M.F. Locações de Equipamentos Max Frederik Wienand em depoimento, na quarta-feira (21), confirmou que houve uma falha no equipamento. A delegada do caso, Fernanda Ueda, já ouviu além do empresário, o instrutor Deir Nascimento e contou que eles alegam que a corda do “backup” era maior que a outra.

Sobre o comprimento da corda, David conta que ouviu uma conversa entre os profissionais da equipe. Um instrutor questionou um auxiliar se não era bom medir a altura da corda e fazer alguma marcação, mas o segundo descartou a possibilidade.