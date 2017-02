Mulher fica gravemente ferida após acertar moto na lateral de carro e bater cabeça no chão na GO-080

Uma mulher ficou gravemente ferida após bater na lateral de um carro, na GO-080, no km 25, no trecho entre Goiânia e Nerópolis, na tarde deste sábado (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima foi identificada como Adilene Moreira Pessoa e estava em uma moto, quando tentou desviar de uma carreta e acabou colidindo com um carro. Após a batida, ela caiu da motocicleta e bateu com a cabeça no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu à ocorrência e encaminhou a mulher, em estado grave, para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis.

No entanto, posteriormente, a vítima foi transferida para o Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO), pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Segundo nota do hospital, o estado de Adilene grave, mas estável. Ela está intubada e foi sendo submetida a exames de imagem.