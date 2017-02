Mulher fica ferida em capotamento no setor Leste Universitário

A motorista de um Honda HR-V branco ficou ferida após um capotamento na tarde desta sexta-feira (17), na Quinta Avenida, no setor Leste Universitário, em Goiânia.

Segundo o agente da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT), o VW Voyage parou na faixa de pedestre e o Honda HR-V que vinha logo atrás não conseguiu parar e para não colidir com o veículo, a motorista subiu na ilha e capotou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve ferimentos leves e ainda está em atendimento. Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está no local.