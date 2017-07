Mulher ferida em brinquedo do Mutirama passa por reconstrução do músculo da perna

Uma mulher de 56 anos vítima do acidente com um brinquedo no parque Mutirama na última quarta-feira (26), precisou passar por cirurgia na noite desta quinta (28) para reconstrução do músculo da perna.

Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), junto com outra vítima, uma criança de 9 anos, que apresentou um trauma abdominal, com lesões nos rins e fígado.

Segundo boletim médico da unidade, o estado de saúde das duas é regular e elas permanecem sob observação médica.

Os outros nove feridos, a maioria com escoriações e luxações, já receberam alta médica.