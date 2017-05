Mulher estrábica mata homem por engano ao atirar contra rival em Goiânia

Uma mulher com problema de visão foi presa após atirar e matar, por engano, José Paixão dos Santos, de 59 anos, em um bar do Jardim Europa, em Goiânia. De acordo o delegado da Polícia Civil, Leonice Moreira de Sousa, de 23 anos, é estrábica e tentou matar uma mulher, mas acertou um cliente que estava do outro lado do estabelecimento. O irmão da acusada também foi detido por envolvimento no crime.

A Polícia Civil relatou que tudo começou com uma briga no último dia 11 de março. Duas mulheres discutiam por ciúmes de um rapaz, quando a suspeita foi agredida e saiu do local.

Em seguida, Leonice voltou acompanhada do irmão, Maico Douglas, de 26, e a dupla fez vários disparos contra a inimiga. Segundo o delegado, a mulher saiu ilesa, mas os tiros atingiram o homem de 59 anos que estava há aproximadamente 20 metros do alvo dos tiros.

Em depoimento, a suspeita culpou o irmão pelos disparos que assassinou José Paixão. Ele confessou o crime e disse que a irmã não tem nenhuma participação no assassinato.

Porém, a polícia afirma que a dinâmica e o testemunho das pessoas que estavam no momento do crime, apontam que Leonice é a autora dos disparos que atingiram a vítima.

Os dois vão ser acusados de homicídio qualificado e se forem condenados, podem pegar pena de 12 a 30 anos de prisão.