Mulher espera por consulta com especialista há 5 meses em Goianésia

Uma mulher, diagnosticada há cerca de cinco anos com perda parcial de audição, desvio de septo nasal e hipertrofia de cornetos, precisa de consulta com um médico especialista em otorrinolaringologia, mas há cinco meses ela aguarda pelo agendamento na rede municipal de saúde.

Preocupada com a situação, a mulher buscou ajuda no Ministério Público de Goiás e a promotora de Justiça Márcia Cristina Peres requereu em mandado de segurança impetrado contra o município de Goianésia a adoção das providências necessárias para que ela seja atendida por um especialista.

A promotora chegou a requisitar por duas vezes a viabilização do tratamento, e diante da omissão da Secretaria de Saúde, recorre agora à via judicial para garantir os exames clínicos, cirurgias e medicamentos indicados, bem como transporte e hospedagem fora do domicílio, se necessário, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.