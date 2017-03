Mulher encontra carteira com R$ 200 e devolve ao dono em Novo Gama

Caminhando para ir até o supermercado, no último sábado (25), a dona de casa Ariená Ramos encontrou uma carteira com documentos e R$ 200, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal.

Preocupada em como iria devolver o objeto ao dono, ela tirou uma foto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário e mostrou para conhecidos, quando uma amiga dela reconheceu o homem como sendo seu vizinho e repassou o telefone dele.

“A minha preocupação não era contar o dinheiro, mas ver se eu encontrava um número de telefone. Em nenhum momento eu pensei [em gastar o dinheiro], porque a honestidade fala mais alto dentro da gente”, disse Ariená em entrevista à TV Anhanguera.

A dona de casa conseguiu devolver a carteira ao eletricista Gilson Pereira no mesmo dia. “Não esperava que fosse cair na mão de uma pessoa que tivesse a capacidade, a honestidade de poder me entregar essa carteira de volta. Eu esperava, ás vezes, por acaso, recuperar só os documentos”, contou aliviado o dono da carteira.

Ele disse também que ofereceu uma recompensa, mas ela não aceitou. A mulher vive com uma pensão de R$ 400 e a ajuda dos filhos.