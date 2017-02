Mulher encomenda a própria morte, toma calote e processa matador

Uma mulher foi à Justiça pedir que seja anulado o contrato em que ela encomendava a própria morte para um matador de aluguel. O homem não executou o serviço e fugiu com o carro e o dinheiro que ela deu como pagamento adiantado.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), na ação contra o matador, ela alegou que havia desenvolvido quadro “depressivo-ansioso crônico, com aspecto suicida, tendo sua capacidade de trabalho comprometida”. Depois de tentar se matar várias vezes, ela resolveu contratar alguém para matá-la. Depois de receber o pagamento, o homem fugiu e parou de atender suas ligações.

Na sentença, o juiz entendeu que não há como validar ou invalidar qualquer acordo sem que haja um documento formal. "A autora não sofria qualquer mal que a inviabilizasse de manifestar vontade frente ao cartório público e, se o negócio jurídico realizado com base em uma manifestação de vontade em desacordo com o verdadeiro querer do agente, nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão - os chamados vícios de consentimento – seria anulável", afirmou.

O magistrado ressaltou ainda que, se existisse um contrato, cujo objeto do negócio fosse realmente o assassinato da mulher, ele não teria validade. "Impossível ou indeterminado o seu objeto, e o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito", disse.

O caso foi encerrado.