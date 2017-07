Mulher e criança feridas em acidente no Parque Mutirama estão em estado regular

É regular o estado de saúde da criança, de nove anos, e da mulher, de 56, vítimas do acidente com o brinquedo Twister no Parque Mutirama, em Goiânia, na tarde da última quarta-feira (26).

Segundo a assessoria do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), as vítimas estão orientadas e conscientes; e seguem internadas em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A mulher precisou passar por cirurgia na noite desta quinta (28) para reconstrução do músculo da perna. Já a criança está com um quadro de trauma abdominal, com lesões nos rins e fígado. Tia da criança, a auxiliar financeira Rosângela Maria de Sales, de 40, diz que o sangramento nos órgãos não regrediu, mas também não aumentou, “o que é um bom sinal”.

O Corpo de Bombeiros informou que onze pessoas estavam no brinquedo giratório que apresentou falhas mecânicas e resultou no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas mais graves foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e as outras com ferimentos mais leves conduzidas ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof).

Segundo boletim médico da unidade, o estado de saúde das duas é regular e elas permanecem sob observação médica. No dia do acidente, as duas estavam em estado grave.