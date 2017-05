Mulher denuncia agressão e delegado pergunta se ela 'não caiu da escada'

A vendedora Flávia Batista Florêncio foi até a delegacia denunciar uma agressão do ex-companheiro, no entanto, foi questionada pelo delegado se a lesão não foi causada pela porta do guarda-roupa ou por uma queda da escada. A denúncia foi registrada no início do mês de maio, mas o relato só se tornou público nesta quarta-feira (17). O caso aconteceu em Piancó, no Sertão da Paraíba.

Em entrevista a uma emissora de TV local, o delegado Rodrigo Pinheiro afirmou que a vítima não corre perigo e, por isso, não concedeu medida protetiva contra o suposto agressor. Rodrigo Pinheiro ainda acrescentou que está ouvindo mais testemunhas e que o inquérito deve ficar pronto em um prazo de 30 dias.

À reportagem ele não quis comentar sobre o tratamento dado à denunciante. O ex-companheiro de Flávia também foi procurado, mas preferiu não conceder entrevista.

Segundo o relato dos familiares, a mulher tinha sido agredida pelo ex-companheiro com socos na cabeça, sendo atingida no olho. Ao ir até a delegacia registrar a agressão, a vítima diz ter recebido tratamento irônico. “na minha casa não tem escada”, retrucou a vítima.

Segundo Flávia Batista Florência, após registrar a agressão, o delegado não autorizou a medida protetiva e informou à advogada da mulher agredida que não seria um segurança particular. Por conta da negação ao pedido, a vendedora entrou com um pedido junto ao Ministério Público.

A promotora de defesa da mulher de João Pessoa, Rosane Araújo, explicou que no caso da denúncia da violência doméstica na delegacia é preciso que haja uma presunção favorável à vítima. Ainda de acordo com a promotora são duas questões diferentes: a investigação criminal e a medida protetiva.

Segundo ela, a medida protetiva é uma ação cautelar. A obrigação da autoridade policial ou do Ministério Público é requerer a medida logo após colher as informações com a mulher. A autoridade policial tinha 48 horas para fazer essa remessa. Mesmo que ele considerasse o relato dela frágil, completou.

Agressão

Segundo Flávia Florêncio, a agressão ocorreu quando ela voltava para casa com uma amiga. Ela conta que por volta das 3h, o ex-companheiro invadiu a casa, após empurrar a amiga e o portão. A vendedora contou ainda que decidiu terminar o relacionamento depois do companheiro ficar muito agressivo após ingerir bebida alcoólica.