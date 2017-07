Mulher de vítima em acidente no Mutirama reclama do atendimento dos funcionários aos feridos

Familiares de vítimas do acidente acontecido no Parque Mutirama na tarde desta quarta-feira (26), em Goiânia, reclamaram da aparente falta de preparo dos servidores da unidade no atendimento aos feridos. A mulher de uma das vítimas afirmou que os profissionais pareciam ter ficado desorientados e não ter conhecimento sobre um possível plano de contingência ou primeiros socorros.

O marido de Marta Soares, Hebert Calhau Junior, estava no brinquedo chamado Twister e teve escoriações. O casal de professores mora em Brasília e estava em Goiânia para visitar a enteada de Marta, que também estava no brinquedo, mas não se feriu.

Ao repórter da TV Anhanguera, John William, a mulher contou ter presenciado “um filme de horror”. Segundo ela, o brinquedo simplesmente desmontou e caiu.

As ambulâncias teriam tido dificuldade em ter acesso ao local e também em deixar o parque, pois os servidores não conseguiram montar uma área de isolamento para garantir o acesso da equipe de resgate.

Conforme o repórter da TV Anhanguera, Hebert recebe atendimento no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). As vítimas foram encaminhadas ao Hugo e também para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof).

A equipe do POPULAR tentou entrar em contato com a direção do Parque Mutirama, mas não obteve resposta das ligações.

Acidente

No começo da tarde de hoje, oito crianças e três adultos ficaram feridos após o brinquedo giratório apresentar uma pane e ejetar as vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) auxiliaram no resgate das vítimas. Testemunhas afirmam que uma idosa teria tido um dos membros amputados no acidente, mas ainda não há confirmação sobre o caso.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF). Uma sofreu um traumatismo craniano o outro teve um corte profundo na perna.

O supervisor geral do Parque Mutirama, Wanderley Alves Siqueira, chegou a atender ao telefonema, mas respondeu que não poderia falar no momento, já que “muitas pessoas estão exigindo o dinheiro de volta dos ingressos e estamos prestando o apoio aos socorristas”.

O local estava cheio de visitantes no momento do acidente. A área onde fica o brinquedo está interditada para a realização da perícia e os demais espaços funcionam normalmente.

Em nota, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) lamentando o acidente.