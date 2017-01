Mulher de homem executado em carro com cerca de 90 disparos é presa

Após a morte de Alisson Barbosa de Morais, de 27 anos, na porta de sua casa, sua mulher foi presa por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas. O crime e a prisão ocorreram na Rua Doutor Cristiano Teixeira da Silva, no Setor Carla Cristina, em Goiânia, nessa terça-feira (10).

Alisson foi morto quando saia de casa e assim que os policiais chegaram entraram na residência e encontraram cerca 10 kg de maconha, 8 kg de cocaína, porções de crack e material para embalagem.

Ao G1 Goiás, o tenente da Polícia Militar Adriano Soares contou que a movimentação do tráfico era feita em uma conta em nome da mulher.

Testemunhas contaram que os suspeitos estavam em uma distribuidora de bebidas e quando viram que Alisson estava deixando sua residência, se aproximaram, efetuaram os disparos usando um ou mais pistolas .40 e fugiram.

O carro foi atingido por cerca de 90 tiros e Alisson, já possuía passagem por tráfico de drogas, morreu no local. De acordo com o delegado plantonista da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), Dannilo Ribeiro Proto, o crime pode ter ligação com o tráfico.