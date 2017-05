Mulher de 55 anos morre após capotamento na GO-020, em Senador Canedo

Uma mulher de 55 anos morreu na tarde dessa segunda-feira (15), após um capotamento no km 14 da GO-020, em Senador Canedo. Uma chuva forte caía no momento do acidente.

Os bombeiros informaram que a vítima estava no banco de trás e usava cinto de segurança, no entanto, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem que dirigia o veículo perdeu o controle, saiu da pista e bateu com um poste, capotando em seguida. Outras quatro pessoas estavam no veículo no momento do acidente.

Os demais ocupantes foram encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para retirar o poste que caiu, a rodovia não foi interditada.