Mulher de 42 anos é assassinada com pelo menos 10 tiros em Goiânia

Uma mulher de 42 anos de idade morreu após ser atingida por vários tiros, na tarde desta sexta-feira (17), no setor Perim, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens desceram de um carro na Rua Viela da Mina, entraram na casa onde estava a mulher e mais três pessoas e disparam pelos menos 10 vezes contra a vítima.

A polícia suspeita que seja acerto de contas. Testemunhas relataram à PM que a mulher era usuária e traficante de drogas. Outros parentes dela também estão presos pelo mesmo crime e por roubo.

No entanto, segundo a PM, a mulher não tinha passagem pela polícia. Os suspeitos do assassinato são procurados neste momento. O Instituto Médico Legal está no local para fazer a remoção do corpo.