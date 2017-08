Mulher de 20 anos é presa suspeita de matar o marido idoso em Anápolis

Nildson Antônio Cabral, de 69 anos, foi assassinado com um tiro no tórax, na tarde de sábado (26), na garagem da casa onde morava, no Parque Brasília, em Anápolis. A suspeita de matar o idoso é a mulher dele, de 20 anos, que está presa e alegou para a Polícia Civil que atirou para se defender durante uma discussão em que ele teria ameaçado e colocado fogo em pertences dela.

De acordo com o delegado Cleiton Lobo, mesmo alegando legítima defesa, a moça deve permanecer presa. A arma usada no crime é da vítima e foi apreendida.

“Ele estava com um martelo, isso de acordo com ela, e foi para cima dela. Ela sabia onde estava guardada esta pistola, pegou e efetuou o disparo. Existe uma alegação de legítima defesa, mas como isto não está caracterizado de plano, ela é presa em flagrante por homicídio. Se, por ventura, isto não ficar caracterizado, ela vai ser indiciada e a questão da legítima defesa vai ter que ser tratada em juízo”, explicou o delegado.

Segundo a polícia, a mulher afirmou fez as malas para sair de casa depois que brigou com o marido, mas ele não teria deixado ela ir embora e colocou fogo nas roupas dela, que já estavam na garagem. Durante a discussão, ela teria pegado a arma, que estava debaixo do colchão e atirou em Nildson.

De acordo com a Polícia Militar (PM), no momento em que as equipes chegaram na residência, a suspeita estava do lado de fora e a garagem estava em chamas. Policiais e vizinhos ajudaram a apagar o fogo.

“A senhora estava do lado de fora dizendo que havia atirado no marido e ele estirado no chão”, informou o cabo Clayton da Silva. “Eu não tive nenhuma informação de briga deles. Muito pela pessoa muito discreta que ele era. Ela freqüentava minha casa. É triste, porque ele era um pai para mim”, afirmou um parente de Nildson, que não quis se identificar.