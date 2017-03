Mulher dá à luz em frente a um shopping de Goiânia

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã deste sábado (11) para fazer o transporte de uma grávida do setor Urias Magalhães até a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, no setor Nova Vila, em Goiânia, onde ela daria a luz. Mas o bebê se antecipou e nasceu com a ajuda da corporação, ali mesmo, dentro da viatura, em frente a um shopping da Capital.

De acordo com a equipe, o trabalho de parto da mulher foi rápido e o bebê nasceu sem grandes esforços. Eles tomaram os cuidados com o cordão umbilical e só então ela foi encaminhada para a maternidade. Mãe e filho foram encaminhados à maternidade e passam bem.