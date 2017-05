Mulher atacada com pauladas e fogo é transferida para o Hugol devido a ferimentos na cabeça

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jataí, a 327 quilômetros de Goiânia, investiga a tentativa de homicídio de uma dona de casa de 30 anos, agredida com pauladas na cabeça e que sofreu queimaduras da cintura até nas pernas. O autor teria tentado atear fogo no corpo, mas apenas a bermuda que ela usava, de um material sintético, foi atingido e grudou no corpo...