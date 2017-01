Mulher é presa suspeita de matar o filho com um tiro na cabeça

Uma mulher foi presa suspeita de matar o filho de 11 anos com um tiro na cabeça, na manhã de domingo (29) no bairro Itaoca, em Fortaleza (CE). A suspeita Elisabete Dourado da Silva disse que estava mexendo na arma, quando disparou acidentalmente.

De acordo com a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a mulher não tinha porte de armas e diz que comprou o revólver na feira da Parangaba há dois meses, por R$ 1,2 mil, "para se defender de uma rival".

Os vizinhos da família acionaram a polícia e Iarley Dourado foi levado para o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, mas já chegou com morte cerebral. Elisabete foi detida no hospital.

Segundo a polícia, há divergências entre o depoimento dela e as informações do perito. "Ela estava com sinais de quem havia bebido e consumido drogas e outras substâncias, então vamos aprofundar as investigações para apurar o que de fato ocorreu", afirmou a delegada Socorro Portela.