Mulher é presa por tráfico de drogas no setor Leste Universitário

Uma mulher de 23 anos foi presa por tráfico de drogas no fim da tarde de quinta-feira (23), na Rua 6, no setor Leste Universitário, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após uma denúncia sobre venda de drogas nos arredores das universidades e da Praça Universitária, os policiais abordaram a suspeita e encontraram no interior da bolsa da mulher, uma pequena porção de substância verde similar a maconha, dois celulares com conversas de negociações de compra e venda de maconha e mais de R$ 1 mil em dinheiro.

Segundo a polícia, ela informou que havia mais drogas no interior de sua residência, e lá foram localizadas 600 gramas da mesma substância, separadas e embaladas em plástico transparente juntamente com uma balança de precisão.

A mulher foi levada para a Central de Flagrantes e autuada por tráfico de drogas. A PM informou também que ela já tinha passagens por uso e posse de entorpecentes.