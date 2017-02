Mulher é presa em flagrante com Jeep Renegade roubado em Goiânia

Atualizada às 12h18

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na noite de quinta-feira (9), com um Jeep Renegade Sport AT roubado, em Goiânia.

De acordo com a vítima, o estudante Marco Antonio Oliveira Filho, 24 anos, ele estava chegando em uma academia, no cruzamento das ruas C-149 com a C-147, no Jardim América, por volta das 20h de terça-feira (7), quando o suspeito bateu no vidro pedindo informações sobre uma rua.

"Ai ele foi até a esquina, viu que não tinha ninguém por perto, e quando eu estava saindo do carro ele voltou, mostrou a arma, pediu a chave do carro e o meu celular e fugiu com o meu carro", conta Marco Antonio.

Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo foi encontrado estacionado na vaga do apartamento 1003 em um condomínio na Rua Uberaba, no Jardim Ana Lúcia. Nos vídeos das câmeras de segurança foi possível ver que a moradora deste apartamento desembarcou do carro com um homem.

Ainda de acordo com a polícia, já no apartamento da suspeita, ela disse aos policiais que o carro era do seu namorado e ele não estaria no local, mas tinha conhecimento de que o veículo era roubado e teria recebido R$ 100,00 para "escondê-lo" em sua garagem.

A mulher foi presa por receptação e o veículo apreendido.

Marco Antonio já foi até a Central de Flagrantes e recuperou o veículo. "Estava tudo certo, como eu deixei, até com o controle do portão da minha casa", diz o estudante.