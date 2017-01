Mulher é presa com 2 kg de pasta base na GO-244

Uma mulher foi presa na madrugada desta quarta-feira (11), com aproximadamente dois quilos de pasta base no km 120 da GO-244.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento, a equipe avistou um VW Gol G3 prata no acostamento, mas quando voltou ao local, o veículo não estava mais. No mesmo ponto, uma van parou e uma mulher desceu procurando o carro que a buscaria.

Questionada pela PM, a mulher teria ficado nervosa, e durante busca em seus pertences, a polícia encontrou dois tabletes de pasta base. Ela disse aos policiais que a droga era de um homem que tinha combinado de buscá-la naquele local e que pelo serviço, ela receberia R$ 500,00.

Os policiais foram até a casa do traficante, em um sítio, na zona rural de São Miguel do Araguaia, e lá encontraram o mesmo VW Gol G3 prata que havia fugido anteriormente. No local também estava a mulher do traficante, que informou para a PM que ele tinha fugido após deixar o carro pouco antes da viatura chegar.