Uma mulher foi presa em flagrante depois de matar o companheiro com uma facada no peito. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (13), na Rua W-7, no Setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que a vítima e a autora estariam embriagadas na hora do esfaqueamento. O crime teria acontecido após uma discussão entre os dois. A mulher foi detida e vai ser encaminhada para uma delegacia.