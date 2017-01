Mulher é detida com animais presos em cativeiro em Aparecida de Goiânia

A proprietária de um imóvel onde estavam animais presos, no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, foi detida na última quinta-feira (26).

Segundo a Polícia Militar (PM), os animais foram identificados, mas os funcionários do zoológico de Goiânia informaram que não se trata dos animais furtados do local em dezembro de 2016.

No cativeiro, foram apreendidas 16 serpentes de várias espécies, quatro aranhas, três lagartos pequenos, dois lagartos grandes e nove jabutis. De acordo com a PM, o cativeiro era totalmente insalubre e inadequado para criação dos animais.

O responsável pelo local não foi encontrado, mas está identificado e é procurado. A proprietária do imóvel foi detida e conduzida para a Delegacia do Meio Ambiente. Os animais foram levados para Centro de Triagem de Animais Silves, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).