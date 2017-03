Mulher é baleada na cabeça pelo cunhado ao tentar defender irmã

Uma mulher foi baleada com um tiro na cabeça pelo cunhado, enquanto tentava defender a irmã de uma briga no último domingo (5). A família passava férias em uma casa na cidade de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, quando o policial federal aposentado Isaac Cesar Mathias Bezerra, de 58 anos, começou a discutir com a esposa.

Neste momento, Priscila Simas de Souza, de 32, interviu na briga para defender a irmã e acabou sendo atingida pelo tiro. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O crime foi testemunhado pela filha da vítima, de apenas 2 anos.

O marido da vítima estava em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, onde mora, quando foi avisado soube do assassinato. Ainda abalado, o viúvo contou que ao chegar ao local do crime, a filha pequena falou: “Papai, a mamãe morreu”.

O autor do disparo fugiu e já está sendo considerado foragido pelas autoridades. De acordo com o marido da vítima, o atirador era ciumento e frequentemente discutia com a companheira.

De acordo com a Polícia Civil, o local do crime passou por perícia e foi dado início a um inquérito para investigar o crime.