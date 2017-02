Mulher é baleada durante discussão no Setor Bueno, em Goiânia

Uma mulher foi baleada com um tiro no abdômen após uma dicussão, no início da noite desta terça-feira (14), na Rua T-42, no Setor Bueno, em Goiânia.

Testemunhas contaram à PM que a vítima e o autor estavam discutindo. O suspeito teria se descontrolado e disparado pelo menos quatro vezes, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, só um disparo atingiu a mulher.

Ela foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia e seu estado de saúde é estável. Até o fechamento deste texto, a polícia não havia localizado o autor do crime.