Mulher é atropelada por caminhonete dentro de casa em Catalão

Uma mulher foi atropelada dentro da própria casa quando uma caminhonete invadiu o local, na segunda-feira (20), em Catalão.

De acordo com testemunhas, o condutor do veículo bateu em um carro na rua, tentou fugir, deu marcha à ré, destruiu o muro de uma residência, invadiu os cômodos e atropelou a dona da casa.

Com o impacto, a residência ficou bem danificada, e os eletrodomésticos e a moto usada pela família, foram atingidos.

A vizinha da casa, a aposentada Sandra do Rosário Leandro contou como a mulher foi atropelada. “Na hora do acidente, ela foi correr para o quarto das crianças para ver como elas estavam. Quando ela atravessava, a caminhonete pegou e jogou ela dentro do banheiro”, afirmou.

As três crianças estavam dormindo e não ficaram feridas. Já a dona da residência, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda de acordo com a vizinha, os moradores tiveram que segurar o motorista até que a polícia chegasse e o prendesse porque ele queria fugir.