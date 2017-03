Mulher é assassinada e acorrentada seminua à cama por idoso que ela ensinava a ler

Simone de Moura Facini Lopes, de 31 anos, casada e mãe de um menino foi assassinada e acorrentada seminua a uma cama, em uma chácara de São José do Rio Preto, em São Paulo. A mulher tinha ferimentos graves na cabeça e uma marreta com marcas de sangue foi apreendida.

O marido de Simone, o web designer César Augusto Lopes, prefere não saber os detalhes da morte da mulher ocorrido no dia 12 deste mês. A reconstituição do crime deve ocorrer nos próximos dias.

Francisco Lopes Ferreira, de 64 anos, confessou o crime. O idoso era conhecido da família de Simone e a vítima estava alfabetizando-o. Ele ficou dez dias escondido em uma mata e foi encontrado debilitado.

Além de Francisco, no local morava também Juvenal Pereira dos Santos, de 47, foi ele que encontrou o corpo e acionou a polícia. Os dois, que já cumpriram pena juntos por estupro, estão presos.

No dia do crime, César contou que a mulher saiu de casa por volta das 11h e foi até a chácara do suspeito para fazer um bolo. De acordo com César, Simone tinha o hábito de ir até o local sozinha e que nunca desconfiou de Francisco.

O web designer começou a preocupar com a mulher quando por volta das 21h20, horário que ela voltava da igreja, Simone não apareceu. Para César, após sair da chácara ela teria ido para a casa de mãe ou de uma vizinha e depois para a igreja. No entanto, ele esteve nestes locais e ficou sabendo que ela não tinha aparecido.

César chegou a ir à chácara, encontrou tudo fechado, chamou e nada. Ele e o filho voltaram para casa. Ele ligou para a sogra, que entrou em desespero, e em seguida retornaram a chácara. No local, encontraram Juvenal. Ele contou a César que Simone estava morta e que já tinha chamado à polícia.