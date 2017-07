Mulher é assassinada durante assalto na rua de casa

Uma mulher foi baleada e morta após entregar seu celular a dois assaltantes na noite desta quarta-feira (26) no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo. A abordagem aconteceu por volta das 23 horas, já perto da casa de Mônica Mendes, de 49 anos.



Dois assaltantes abordaram a vítima e uma amiga, a quem pediram o celular. Segundo informações da 72º Distrito Policial (Vila Penteado), onde o caso foi registrado, a dupla entregou os aparelhos e Mônica teria gritado aos criminosos para que não fizessem mal a ela e sua amiga. Neste momento, porém, um dos assaltantes disparou dois tiros, que atingiram a cabeça de Mônica quando ela estava na Rua Augusto José Pereira, na altura do número 218.



Como já estava perto de casa, a própria vizinhança, incluindo o filho de Mônica, fez o socorro. Ela foi levada ao Pronto Socorro Vila Penteado, chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado antes da meia-noite. A vítima deixou dois filhos e dois netos.



O caso de Mônica é mais um nas estatísticas de latrocínio do Estado de São Paulo. Nesta semana, a Secretaria da Segurança Pública divulgou os dados de criminalidades referentes a junho. Só na capital paulista, no mês, foram registrados 74 latrocínios, ante 51 no mesmo período do ano passado. Neste primeiro semestre de 2017, o crime aumentou 25,15% em relação aos seis primeiros meses de 2016.