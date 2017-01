Mulher é assassinada dentro de padaria em Aparecida de Goiânia

Atualizada às 21h23

A proprietária de uma padaria foi assassinada a tiros dentro de seu estabelecimento comercial na noite desta segunda-feira (2), na Avenida União, no Setor Garavelo Residencial Park, em Aparecida de Goiânia. Nilsa Custódio Mateus de 49 anos foi morta com dois disparos no rosto.

Segundo informações preliminares, o autor dos disparos chegou ao local em uma camionete e atirou contra a vítima. De acordo com a PM, ainda não é possível afirmar se houve algum pertence roubado durante a ação, o que configuraria latrocínio. A mulher não possuía nenhum tipo de antecedente criminal.

Enquanto a perícia trabalhava no local do crime, os moradores colocavam fogo em pneus e interditavam uma das pistas da via, em protesto pela falta de segurança. Policiais civis do Grupo de Investigações de Homicídios estiveram no local e darão início às investigações sobre as causas ou autoria do crime.