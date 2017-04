Mulher é assassinada com quatro tiros na cabeça enquanto treinava em academia

Uma mulher de 41 anos foi assassinada na manhã desta quarta-feira (12), enquanto fazia exercícios em uma academia no centro de Lauro de Freitas, próximo a Salvador, na Bahia.

De acordo com o delegado Joelson dos Santos Reis, o autor dos disparos foi até o local e se apresentou como aluno, dizendo que tinha interesse em se matricular. O estagiário da academia o levou para apresentar o espaço. O suspeito aproveitou a entrada para disparar quatro vezes na cabeça da vítima e sair correndo.

Testemunhas que estavam do lado de fora do estabelecimento contaram que viram o homem foi visto andando com uma arma por baixo da roupa e fugindo em um carro que estava na esquina.

A mulher foi identificada como Jumairah Barbosa, bacharel de Direito. Colegas contaram que ela treinava na academia há pelo menos seis meses e estava separada do marido, que é italiano.

O delegado Joelson afirmou que ainda é cedo para levantar apresentar hipóteses sobre a motivação do crime. Mas, informou que fez a solicitação das imagens das câmeras de segurança da academia e dos estabelecimentos próximos.