Mulher é achada morta com pescoço cortado dentro de banheiro de casa, em Goiânia

Uma mulher de aproximadamente 50 anos foi encontrada morta no banheiro da casa dela, na Rua AR-3, na Vila Redenção, Região Sul de Goiânia, no início da tarde de sábado (11). Ela foi morta com uma facada no pescoço, segundo informações preliminares de policiais que estiveram na casa. O corpo foi encontrado por um amigo da família, que tentava contato com ela desde ontem. Foi ele quem acionou a Polícia Militar.

A dona de casa não tinha filhos e o marido está preso em Guapó, cumprindo pena por tráfico de drogas. O carro da família, um Strada creme não havia sido localizado. Acredita-se que a mulher tenha sido vítima de um latrocínio, quando há roubo seguido de morte.

Um inquérito para apurar as circunstâncias da morte da dona de casa foi instaurado pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH).

O Instituto Médico Legal esteve no local e fez a perícia. A necropsia, que deve a pontar a causa da morte, será realizada na próxima segunda-feira (13).