Mudança pesa no bolso do motorista

O presidente da Associação das Indústrias de Placas Automotivas do Estado de Goiás (Assiplago), Lucivaldo Ademir Batista, confirma que o código de barras encarece o novo modelo de placas, com um custo, hoje, de R$ 182,08 o par. “Encarece, sim. Está no bolo. É preciso uma tinta especial, uma máquina especial que diferencia das placas de outros Estados.” Em uma conta simples, ...