MTE diz que funcionários envolvidos em fraudes do seguro-desemprego em Goiás são do Sine

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) afirma que a ação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quarta-feira (19) contra fraudes no seguro-desemprego no Estado de Goiás foi desencadeada a pedido do próprio órgão, para coibir desvios de recursos públicos. A informação foi repassada por meio de nota pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás (SRTE-GO) e contraria os dados da PF divulgados no inicio da operação.

Segundo a investigação policial, os crimes “contavam com a colaboração de prepostos do Ministério do Trabalho e agente púbicos cooptados pelo grupo criminoso para alterarem os endereços dos verdadeiros beneficiários, a fim de desviar cartões”.

Conforme o apurado, os integrantes da quadrilha usavam os cartões para sacar o dinheiro das vítimas em agências lotéricas. A PF estima que a quadrilha tenha desviado mais de R$ 3 milhões em benefícios.

Por sua vez, O Ministério do Trabalho diz “que não há servidores da pasta envolvidos com as fraudes, mas sim funcionários terceirizados do Sistema Nacional de Emprego ( Sine)”, relata em nota.

O MTE ressalta ainda que a operação é a primeira na esfera criminal desde que o Ministério implantou um sistema antifraude em dezembro passado, que identifica a emissão fraudulenta e pagamentos indevidos do benefício. “O sistema já bloqueou mais de R$ 123 milhões em benefícios fraudados por grupos criminosos em todo o País”.

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, relata que as operações vão continuar para que o dinheiro público seja preservado e destinado aos trabalhadores que perderam seus empregos. "Teremos mais ações para combater esse crime que afeta toda a sociedade", afirma.