MP propõe usar mão de obra de detentos na recuperação de parques de Goiânia

O Ministério Público apresentou nesta semana projeto que pretende inserir a mão de obra dos presos do regime semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na recuperação dos espaços públicos da capital. A proposta é de que sejam abertas ao menos 200 vagas para a prestação de serviços na recuperação de dez parques.

O promotor Marcelo Celestino, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Goiânia, reuniu-se com autoridades para apresentação do projeto Recuperando Pessoas e Parques. Segundo o promotor, a oferta de trabalho com remuneração constitui um dos direitos dos presos.

“Há uma grande oferta de mão de obra por parte da comunidade penitenciária e, por outro lado, o Município de Goiânia necessita urgentemente dessa mão de obra para a recuperação das Unidades de Conservação Ambiental da região metropolitana, que estão em péssimo estado de conservação, devido à escassez de servidores municipais e as dificuldades financeiras do Município”, argumentou Marcelo Celestino.

Para a implementação do projeto, foi requisitado à Superintendência Executiva da Administração Penitenciária o levantamento do contingente de presos do regime semiaberto que têm bom comportamento carcerário, habilidade para o trabalho braçal e que se interessem em trabalhar na recuperação e manutenção dos parques de Goiânia.

Por fim, o promotor afirma que a iniciativa deverá possibilitar o aumento do número de presos exercendo atividade laborativa externa, como forma de ressocialização.