MP pede suspensão imediata da festa de réveillon em Goiânia

Nesta sexta-feira (30), o Ministério Público de Goiás propôs ação civil pública contra o Estado e a Goiás Turismo exigindo a suspensão imediata da festa Réveillon 2017, que está prevista para ser realizada neste sábado, a partir das 19 horas, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Ainda em caráter liminar, é pedida a suspensão dos efeitos dos contratos celebrados para a realização do evento, que totalizam R$ 1.035.072,00.

Conforme argumentam os promotores de Justiça Daniela Haun de Araújo Serafim e Tiago Santana Gonçalves, o Ministério Público nada tem contra a realização de eventos comemorativos, como manifestação do direito fundamental ao lazer assegurado pela Constituição. Contudo, diante da atual situação financeira e orçamentária do Estado, o evento afronta diretamente os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, que regem a administração pública.

Desse modo, o MP-GO tomou conhecimento no dia 23 de dezembro que o Estado de Goiás teria firmado contrato com o cantor Gusttavo Lima, para apresentação de show musical no dia 31 de dezembro. Pelo que foi constatado foi firmado pelo Estado, por meio da Goiás Turismo com a empresa Balada Eventos e Produções Ltda., no valor de R$ 550.000,00 e que o valor total do evento é de, aproximadamente, R$ 1.036.000,00.

Além de Gustavo Lima, Cláudia Vieira, Grace Carvalho, Almir Pessoa, a banda Mr.Gyn e o locutor de rodeios Cuiabanno Lima estão contratados para a festa.