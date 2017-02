MP pede repatriação de criança mantida nos EUA com a mãe sem autorização judicial

O Ministério Público de Goiás requereu à Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente de Goiânia a instauração de inquérito policial contra a mãe de uma criança de 5 anos que viajou de férias com a filha para os Estados Unidos e ainda permanece naquele país sem qualquer autorização.

O promotor Ricardo Papa, titular da 38ª Promotoria de Justiça de Goiânia, com atribuição na área da Infância e Juventude, requereu ainda ao Ministério das Relações Exteriores que o fato seja comunicado, por via diplomática, à autoridade judicial norte-americana, para a repatriação da criança sequestrada e deportação da mãe.

Conforme aponta o promotor, o pai da criança informou que a viagem da filha foi autorizada pelo Juízo da Infância e Juventude para ser restrita ao período compreendido entre 4 e 31 de julho do ano passado. Contudo, após este prazo, a mãe e a avó materna, que as acompanhou, deveriam apresentar novamente a criança ao juízo, o que ainda não aconteceu.

Além disso, segundo aponta o promotor, em 14 de setembro do ano passado, portanto, após o período autorizado para a viagem e no qual deveria ter ocorrido o retorno, a avó da criança, que está no Brasil, juntou aos autos pedido feito pela filha à Justiça de Atlanta, no Estado da Geórgia (Estados Unidos), postulando a guarda da criança. Para o promotor, “parece clara a caracterização de um sequestro de criança, pela utilização de uma permanência indevida de uma autorização de viagem com prazo definido de retorno, seguida de uma postulação judicial indevida, que oculta da Justiça norte-americana fatos apresentados à Justiça brasileira”.