MP pede aumento imediato de ônibus em horários de pico em Goiânia e dois seguranças por terminal

O Ministério Público de Goiás, através da promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, fez uma série de recomendações à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), para melhorar o transporte coletivo em Goiânia e na região metropolitana da capital.

O MP-GO pede o aumente quantitativo de ônibus em 23 linhas alimentadoras e em oito linhas-tronco (de ligação entre corredores), no horário de pico (6 às 9 horas e das 17 às 20 horas). Recomenda ainda que a companhia promova a segurança em cada terminal de ônibus da região metropolitana, mantendo dois seguranças por terminal.

A limpeza e manutenção de todos os abrigos de ônibus de Goiânia, assim como a necessidade de manter no mínimo dois organizadores de fila em todos os terminais da região metropolitana, também foram recomendados à CMTC. As providências para o cumprimento dessas medidas deverão ser apresentadas ao MP-GO em até 10 dias. Além disso, no prazo de 90 dias, o órgão deverá apresentar as providências para que seja incrementada a nova frota de ônibus em, no mínimo, 80 novos veículos.

De acordo com a promotora “o transporte coletivo na cidade de Goiânia e na região metropolitana da capital encontra-se em situação precária, enfrentando uma crise estrutural que tem levado à perda de qualidade, eficiência e competitividade, estando na iminência de acontecer um colapso no sistema”. Leila Maria de Oliveira esclareceu que a CMTC possui poder de polícia e tem como missão promover e coordenar a execução dos projetos e atividades, bem como cumprir e fazer cumprir as decisões e deliberações da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Assim, a partir dos contratos de concessão firmados com as empresas do transporte coletivo, “é dever da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo realizar o controle e fiscalização dos serviços prestados pela empresa concessionária e das obrigações por ela assumidas contratualmente”.

Para a promotora, tendo em vista que as empresas concessionárias estão inadimplentes com suas obrigações contratuais, cabe à CMTC impedir que o reajuste no valor da tarifa não seja autorizado até que sejam cumpridas as cláusulas contratuais tratadas na recomendação.

Estudo

No documento, Leila Oliveira recomendou ainda que, no prazo de 120 dias, a CMTC realize estudo sobre quatro aspectos:

A) as linhas, trajetos e horários dos ônibus utilizados na prestação do serviço de transporte público coletivo, de cada empresa, bem como qual o quantitativo de veículos mantidos por cada uma;

B) a quantidade de usuários que utilizam os serviços do transporte público coletivo diariamente e mensalmente;

C) quantidade de usuários pagantes e quantidade de beneficiários das gratuidades que utilizam o transporte público coletivo mensalmente;

D) o estado geral de conservação dos veículos, com especificação do estado de bancos, higiene, pneus e itens de segurança e e) tempo de duração da viagens no percurso de cada linha.

Por fim, foi recomendado que se mantenha fiscalização rotineira das empresas concessionárias do transporte coletivo da rede metropolitana de Goiânia, a fim de que elas prestem o serviço de forma a cumprir as cláusulas do contrato de concessão, bem como para atender os princípios que regem a administração pública.



