MP-GO se manifesta sobre morte de adolescente após ação policial em Goiânia

O Ministério Público de Goiás, por meio de seu Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP), divulgou, na tarde desta quinta-feira (20), se manifestou, por meio de nota pública, a respeito da ação de policiais militares que culminou com a morte do adolescente Roberto Campos da Silva, de 16, ocorrida na noite do dia 17 de abril.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o padrão de energia da casa da vítima foi desligado pelos PMs. Ao ver os três policiais entrando, o pai do adolescente teria atirado usando uma arma adquirida após ser assaltado.

O trio revidou atirando contra o homem e o filho dele, que morreu na hora. Segundo a ocorrência, os militares não estavam fardados. O pai do adolescente segue internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O MP-GO ressaltou que acompanha as investigações e seguirá “no auxílio à apuração dos fatos, acompanhando as investigações e eventual processo criminal, juntamente com a Promotoria de Justiça responsável”.

Leia abaixo a nota na íntegra:

O Ministério Público do Estado de Goiás, por meio desta nota conjunta, vem manifestar-se a respeito das notícias veiculadas pela imprensa, que informam o fato ocorrido na noite da data de 17/4/2017, no Residencial Vale do Araguaia, nesta capital, que culminou com a trágica morte do adolescente Roberto Campos da Silva, envolvendo ação de policiais militares.

O Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP), com o apoio de outros Promotores de Justiça, foi designado para acompanhar o caso, bem como as investigações policiais, já tendo participado, inclusive, da realização da audiência de custódia dos policiais militares autuados em flagrante, oportunidade em que foi decretada judicialmente a prisão preventiva dos agentes públicos.

O grupo seguirá no auxílio à apuração dos fatos, acompanhando as investigações e eventual processo criminal, juntamente com a Promotoria de Justiça responsável.

O Ministério Público reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos do cidadão e repudia todas as formas de violência e outras violações aos direitos fundamentais, mantendo firme o propósito de combater eventuais abusos e ilegalidades em nosso Estado Democrático de Direito.