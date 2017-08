MP-GO recomenda o cancelamento de concurso da Agetul

A promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, apresentou nesta segunda-feira (21) uma recomendação ao presidente da Agência de Eventos, Turismo e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães, o cancelamento do concurso que serviria para a contratação de 274 vagas temporárias.

Segundo a promotora, ao invés de cargos temporários, o processo seletivo da Agetul deveria formar um quadro efetivo de pessoal. Para Leila, a interdição do Parque Mutirama, após o acidente com brinquedo giratório Twister, no último dia 26 de julho, retira a necessidade imediata de contratação de funcionários.

De acordo com a programação do concurso, o resultado final com a relação dos aprovados para as vagas foi divulgado no site da Prefeitura de Goiânia em 20 de julho, apenas seis antes da tragédia no parque de diversões. O dia em que aconteceu o acidente marcaria o início das convocações.