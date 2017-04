MP-GO divulga orientações sobre o jogo Baleia Azul

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) divulgou uma série de orientações técnicas voltadas a promotores de justiça, pais e diretores de escolas, além de autoridades e integrantes do sistema de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, com ações de prevenção contra o Baleia Azul, que é jogo clandestino criado na Rússia e que rapidamente se espalhou na internet por todo o mundo, por meio de uma quadrilha que alicia jovens e crianças a atos perigosos, que podem custar a vida deles.

Em Goiânia pelo menos seis crianças foram encaminhadas para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) com a suspeita de participarem dos 50 desafios, sendo o último sempre o suicídio.

Entre os cuidados propostos pelo MP-GO há a recomendação para identificar sinais físicos e comportamentais de que crianças ou adolescentes estejam participando do jogo, como mudança radical de humor, rotina e vestimenta, ou mesmo com o aparecimento de marcas no corpo, como cicatrizes, cortes e tatuagens.

Conforme o documento, as promotorias também poderão recomendar às secretarias de Saúde dos municípios goianos que busquem qualificar e atualizar, por meio de cursos e capacitações, os servidores das unidades de saúde e também das próprias secretarias para identificar as mudanças decorrentes de jogos da internet.

Em caso de indícios da atuação da organização criminosa entre jovens nos municípios, o MP-GO indica aos pais, diretores de escola e demais integrantes da sociedade civil que comuniquem o fato de imediato ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia.

“Além disso, às promotorias também é orientado que, concluído o inquérito policial, em razão da possível existência de organização criminosa de caráter transnacional e da realização de investigação com abrangência nacional iniciada por determinação do Ministro da Justiça em 26 de abril, remeta-se cópia integral do inquérito à Polícia Federal”, destaca no texto.

Para identificar este e outros problemas, também foi sugerida a realização de ações interativas em escolas, conselhos tutelares e em Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), como palestras e rodas de debates, com o objetivo de sensibilizar crianças, adolescentes e adultos sobre estas ameaças escondidas na internet como um todo.

Trabalho conjunto

O documento foi assinado de forma conjunta pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) da Infância e Juventude e do CAO Educação, este último em substituição, promotor Publius Lentulus Rocha; pelo coordenador do CAO Criminal, promotor Luciano Miranda Meireles; e pelo coordenador do CAO Saúde, Eduardo Silva Prego.

As medidas são direcionadas para promotorias de algumas áreas de atuação em todo o Estado, com sugestões e indicações a serem adotadas por todos destas áreas e repassadas, por meio de recomendações e alertas, a profissionais da Saúde e da Educação, secretários municipais de Saúde e Educação e conselheiros tutelares.