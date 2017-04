MP-GO aguarda fim de inquérito

O chefe do Grupo Especial do Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP) do Ministério Público de Goiás (MP-GO), promotor Leandro Murata disse ao POPULAR que não poderia se manifestar ainda sobre a ação de policiais militares que culminaram com a morte do estudante Roberto Campos da Silva, de 16 anos, na casa da vítima, no Residencial Vale do Araguaia, na noite de ...